La notizia per gli appassionati della palla a spicchi barcellonesi ha rappresentato una vera e propria doccia fredda. Domani sera, al PalAlberti, in occasione di gara 2 della finale play-off per la promozione in Serie B Interregionale, potranno accedere soltanto 200 persone.

Venti tagliandi saranno messi a disposizione dei sostenitori della Fortitudo Messina. Un vero peccato. Perché la tifoseria dell’Orsa Basket Barcellona stava lavorando a coreografie e iniziative per mettere in piedi un’autentica festa di sport, riassaporando i fasti del passato, quando l’impianto di Zigari era stracolmo di passione. Stavolta, purtroppo, non potrà essere così. La passione c’è, come sempre, ma sarà destinata per buona parte a rimanere dietro le recinzioni del palasport. Posti limitati, dunque. Domani mattina, dalle ore 10 alle ore 13, sarà possibile prenotarsi al bar del PalAlberti.