Catania – Sono stati definiti gli orari e le location degli spareggi del Campionato di Promozione, le cui vincenti approderanno in Eccellenza e che vedranno affrontarsi Accademia Trapani-Aspra e Catania San Pio X-Atletico Catania.

I match degli spareggi promozione saranno disputati Domenica 7 Maggio alle ore 16:00; l’incontro tra Accademia Trapani (vincente dei playoff del Girone A) e Aspra (che si è imposta nei playoff del Girone B) si giocherà al Comunale “Tomaselli” di Caltanissetta, mentre la sfida tra Catania San Pio X (vincente dei playoff del Girone C) e Atletico Catania (che ha vinto la finale playoff del Girone D) si giocherà al Comunale di Palazzolo Acreide.

In caso di parità al termine dei novanta minuti si giocheranno i tempi supplementari e, persistendo ulteriore parità, la promozione verrà decisa dalla lotteria dei calci di rigore. Le 2 gare degli spareggi saranno organizzate rispettivamente dalle Società Nissa F.C. e Sport Club Palazzolo.

L’Accademia Trapani dovrà fare a meno nell’atto conclusivo dei calciatori Sekkoum Nagib, squalificato per 4 giornate, Saul Castiglione, che è stato fermato per 3 gare effettive, e Demba Mbye, squalificato per 1 partita visto che era in diffida. L’Atletico Catania dovrà invece rinunciare a Matteo Motta, squalificato per 2 turni, e a Orazio Borzi, fermato per 1 partita.

La Lega Nazionale Dilettanti Comitato Sicilia ha anche fissato la finale della Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, per la giornata di Domenica 14 Maggio alle ore 16:00 presso il Campo “V. Barone” di Modica. La decisione scaturisce dopo la sospensione del match di ritorno della semifinale Riposto-Supergiovane Castelbuono, in attesa delle decisioni degli organi della Giustizia Sportiva; l’andata si era conclusa sul punteggio di 0-0. La prima finalista della Coppa Italia è l’FC Motta Sant’Anastasia, nonostante la sconfitta nel match di ritorno 3-2 contro il Fulgatore; la formazione catanese è approdata in finale, grazie alla regola del gol doppio in trasferta (infatti all’andata si era imposta 2-1 in casa).