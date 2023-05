I sindaci di Milazzo, Pippo Midili e di Barcellona, Pinuccio Calabrò hanno inviato questa

mattina una nota al dirigente dell’Ufficio regionale di Messina del Genio Civile per avere

riscontri urgenti in merito alla realizzazione del bypass sul torrente Mela finalizzato a

consentire una viabilità alternativa nel periodo di svolgimento dei lavori di

ricostruzione del Ponte Mela, “così come concordato nelle riunioni del 3 marzo e del

3 aprile”. “L’unilaterale decisione di interdire il transito prima della realizzazione

della “bretella” sta provocando infatti – si legge nelle missiva – una situazione di

grave criticità che non è sostenibile”.

I Sindaci comunicano al riguardo che attenderanno di avere entro venerdì 5 maggio il

cronoprogramma dei lavori di realizzazione del bypass riservandosi in caso di

mancato riscontro di promuovere iniziative eclatanti a difesa delle comunità che

rappresentano.