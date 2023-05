Capri Leone – La Giunta Comunale di Capri Leone ha approvato, in data 28 Aprile 2023, lo schema di Bilancio di previsione triennale 2023/2025 e i relativi documenti allegati.

Vengono attuati, insieme al prospetto finanziario, anche il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato e la nota integrativa al Bilancio; nell’applicazione del documento vengono rispettati i principi del pareggio di Bilancio, con le entrate e le spese che si equivalgono e che ammontano a 30.135.311,55 euro.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. Nel Bilancio di previsione sono inserite contabilmente le previsioni di natura finanziaria, riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei documenti di programmazione; l’organo finanziario è triennale e le previsioni, riguardanti il primo esercizio (l’anno 2023), costituiscono il Bilancio di previsione annuale. Il Bilancio svolge diverse finalità, tra cui: di programmazione finanziaria, politico-amministrativa, di destinazione delle risorse, di verifica degli equilibri finanziari nel tempo, informative (in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni ed esterni, in merito ai programmi in corso di realizzazione).

La nota integrativa, che viene allegata al Bilancio, integra i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. Le funzioni che ricopre sono: descrittiva (illustra i dati che, per la loro sinteticità, non possono essere pienamente compresi), informativa (apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di Bilancio), esplicativa (indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione). Il Bilancio, che dovrà in seguito essere approvato anche dal Consiglio Comunale (nella foto l’ultima Adunanza Consiliare) deve rispettare alcuni principi: il principio dell’annualità, il principio dell’unità, il principio dell’universalità, il principio dell’integrità, il principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, il principio della significatività e rilevanza, il principio della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, dell’imparzialità, della pubblicità, della competenza finanziaria e dell’equilibrio di bilancio.