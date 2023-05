Dopo i disagi e i danni causati oggi dal maltempo, le previsioni meteo sono avverse anche per la giornata di domani. La Protezione Civile ha infatti diramato un avviso di allerta arancione per rischio meteo idrogeologico anche per la giornata di domani. Allerta gialla nel palermitano e nel trapanese.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante tirrenico centro- orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Venti localmente forti dai quadranti occidentali sui settori occidentali e meridionali. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio