Santa Lucia del Mela – Le piogge ingenti di oggi hanno lasciato dei segni nel territorio di Santa Lucia del Mela, costantemente monitorato dai volontari della Protezione Civile e dall’Amministrazione Comunale.

Secondo l’ultimo bollettino diramato dall’Amministrazione si sono registrati gravi danni alla viabilità rurale e molte zone, dove ricadono aziende agro-pastorali, risultano isolate.

Alcune strade Comunali sono state completamente invase dall’acqua e sono completamente allagate per le persistenti piogge dalla nottata. Tra le località più colpite le contrade Misericordia e Rossellina dove la viabilità è interrotta. “È stato attivato il COC -annunciano dall’Amministrazione- ed il gruppo comunale di protezione civile, che già dalle prime ore del mattino è presente sul territorio per monitorare le varie criticità.”

È straripato il torrente Floripotema lasciando isolata la frazione San Giovanni. Sono in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. “Si raccomanda di evitare spostamenti -continuano dall’Amministrazione- se non strettamente necessari, con assoluto divieto di accesso ai torrenti. Le operazioni sono seguite direttamente dall’assessore alla protezione civile Angelo Letizia.”