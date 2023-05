E’ stata presentata nei giorni scorsi nella splendida cornice del Santuario Ecce Homo di Calvaruso, la prima fatica letteraria di Giorgio Donato, giovane scrittore villafranchese, con il primo capitolo del ciclo fantasy Oneiros – Un Nuovo Viaggio.

Alla presenza di un pubblico numeroso ed interessato, si è svolto il primo evento organizzato dall’ Associazione “Officina”, nuova realtà socio culturale del Comune di Villafranca Tirrena.

Ad aprire i lavori la Presidente Maria Pino che, oltre ad indicare i soci fondatori, ha illustrato gli scopi dell’associazione.

Particolarmente soddisfatta per i risultati raggiunti, in appena un mese dalla costituzione, ha ringraziato gli 88 cittadini che hanno sostenuto il progetto “Orto in condotta”, presentato nell’ambito di democrazia partecipata, consentendone il finanziamento. Nella stessa giornata, l’Associazione Officina, nella logica dei comportamenti utili alla comunità, ed anche per onorare la Giornata Mondiale della Terra, ha adottato un’aiuola che verrà presto abbellita con la piantumazione di una siepe di Pitosforo.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale ha preso parte all’incontro il Sindaco Arch. Giuseppe Cavallaro, che ha dichiarato la disponibilità al confronto con la nuova associazione.

A delineare gli scopi dell’associazione “Officina” è intervenuto Giovanni Basile, uno dei soci fondatori, già notaio ed esponente di spicco della politica locale, il quale ha voluto sottolineare l’azione “politica” dell’ associazione, nell’esatta etimologia del termine, per affrontare le problematiche del territorio. Basile ha sottolineato che negli ultimi 40 anni il dibattito politico non ha portato “a risultati lusinghieri” e pertanto si rende necessaria una disponibilità ed uno sforzo da parte di tutti i soggetti interessati.

Durante l’incontro è stato presentato il primo capitolo del ciclo fantasy ONEIROS – Un Nuovo Viaggio, dell’autore locale Giorgio Donato, il quale ha fatto un breve accenno alla prossima campagna di crowdfunding per il suo secondo impegno letterario, “La Pazienza del Ragno”.

L’evento è stato moderato magistralmente da Gloria Leonardi, della Libreria Libratevi. A margine dell’incontro l’autore si è intrattenuto per il firmacopie ed insieme ai presenti per un brindisi inaugurale.