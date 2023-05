Una delegazione di giornalisti e di influencer che operano nel settore del food sono stati in visita a Milazzo nell’ambito del progetto “Tour Sicilia Barocco” promossa dall’assessorato regionale al Turismo e gestita da Conferservizi Sicilia e Confersercenti Sicilia.

Il gruppo, accompagnato dal vicepresidente vicario Area metropolitana di Catania, il milazzese Felice Nania, ha potuto scoprire gli angoli più suggestivi della Cittadella fortificata attraverso un percorso mirato che è stato molto apprezzato.

Quindi la presentazione e degustazione di prodotti tipici del territorio milazzese, delle isole Eolie e dei Nebrodi, in un locale, alla presenza del sindaco Pippo Midili, del direttore regionale di Confesercenti Sicilia, Michele Sorbera e dell’esperto Saro Gugliotta nonché di produttori della zona.

“Ho voluto inserire anche Milazzo in questo tour – ha detto Felice Nania – e alla fine la scelta è stata premiata perché gli ospiti sono rimasti entusiasti delle bellezze della nostra città e dell’offerta enogastronomica. Ringrazio personalmente il sindaco Midili per la disponibilità e il dottor Gugliotta che ha fatto scoprire le particolarità del nostro food e le eccellenze di questo territorio. Momenti di promozione come questi vanno continuamente alimentati”.