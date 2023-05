Slitta a domani la seduta di consiglio comunale per eleggere il nuovo Presidente.

Dopo la prima votazione, al rientro è caduto il numero legale. Quindici i voti per Nello Pergolizzi contro i 14 per Mirko Cantello. Troppo pochi. Servivano 17 voti. Dopo la sospensione di cinque minuti, al rientro in aula è caduto il numero legale e al presidente del consiglio Comunale, Cateno De Luca, non è rimasto altro da fare che rinviare tutto a domani.

Alla conta dei voti della maggioranza sono venuti meno quei due voti che avrebbero assicurato l’elezione di Pergolizzi al primo voto. E adesso saranno ore frenetiche quelle che porteranno al successore di De Luca. Domani basterà la maggioranza semplice e saranno necessari solo i voti della metà dei presenti più uno.