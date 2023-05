Il maltempo che si sta abbattendo sulla zona jonica sta causando disagi anche a Taormina, in particolare sulla SS114, nei pressi di Capo Taormina.

Qui è stato necessario procedere ad organizzare la circolazione veicolare a senso unico alternato. Un tombino è infatti saltato, portando via parte dell’asfalto. Situazioni difficili – riferisce Ansa – anche in via Luigi Pirandello e nella via Porta Pasquale. Allagata anche la palestra comunale di via Dietro i Cappuccini.

Tombini saltati anche a Giardini Naxos.