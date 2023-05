Messina – Dopo la notizia dei sei Diaconi che il 1 luglio diventeranno sacerdoti, l’Arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela S. E. Rev. Mons. Giovanni Accolla ha provveduto a nuove nomine.

Il sacerdote Nino Cavallaro, parroco di Saponara Marittima, è stato confermato Vicario foraneo per il Vicariato di Spadafora. Il sacerdote Alessandro Caminiti è stato nominato invece Vicario foraneo per il Vicariato di Montalbano e Novara. Vicario foraneo per il Vicariato di Barcellona è invece il sacerdote Giuseppe Currò. Don Ettore Sentimentale è Vicario foraneo per il Vicariato di Roccalumera e S. Teresa di Riva, mentre il sacerdote Francesco VENUTI è Vicario foraneo per il Vicariato di Messina Faro.

Oltretutto il sacerdote Salvatore Arcoraci è Parroco della Parrocchia di S. Maria della Catena in Roccalumera e Amministratore parrocchiale della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e Giovanni Battista in Pagliara. Padre Saverio Cento, O.M., Assistente spirituale dell’Associazione Stella Maris “S. Francesco di Paola” di Milazzo e Don Antonino Romano, S.D.B., Assistente spirituale del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Messina.

Oltretutto la Comunità del Seminario Arcivescovile “San Pio X” annuncia il Conferimento dei Ministeri del Lettorato ai Seminaristi Santi Crinò e Carmelo Puliafito e il conferimento del Ministero di Accolito ai Seminaristi Salvatore Di Blasi, Pierpaolo Pellico e Claudio Sirni. Tutto ciò avverrà durante la Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Rev. Mons. Giovanni Accolla, mercoledì 10 maggio alle ore 18,30 presso la chiesa N.S. di Lourdes, Villafranca Tirrena.