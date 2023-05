San Pier Niceto – Il maltempo delle ultime ore non sta lasciando indenne San Pier Niceto. L’incessante pioggia di questa notte, che nemmeno oggi risparmia il paese del messinese, ha provocato il cedimento della strada provinciale 61 Quater.

L’arteria in questione ricade nel comune di Gualtieri Sicaminò. Risulta di fondamentale importanza per il territorio sanpietrese in quanto passa per le contrade Madonna delle Grazie, Pietrazze e Pietra Romita ed è l’unica strada di collegamento per chi abita in determinato punti del paese come ad esempio a Carfuci. Arriva fino a Li Pantani.

Già mesi fa avevamo scritto di questa strada e della protesta di un gruppo di cittadini residenti nei comuni di San Pier Niceto, Gualtieri Sicaminò e Fiumedinisi che hanno più volte segnalato la questione (qui l’articolo).