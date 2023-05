Galati Mamertino – Sono state avviate, nel Comune di Galati Mamertino, le indagini geognostiche nella zona del centro abitato di Via Alessandro Manzoni, arteria viaria interessata da un dissesto geomorfologico.

Le verifiche, dirette dal geologo Michele Orifici, hanno l’obiettivo di assicurare al Comune galatese un progetto, necessario alla richiesta del finanziamento delle relative opere di mitigazione del rischio in atto.

Riguardo al dissesto idrogeologico, invece, lo scorso 13 Febbraio sono stati effettuati dei sopralluoghi sul Ponte Via Cavour, sul tratto denominato “Tornello” nella Strada Provinciale 157, sulla Strada a scorrimento veloce, sui fiumi, sui torrenti e sulle zone a rischio. Le indagini sono state eseguite in modo congiunto dal Genio Civile, dalla Protezione Civile e dai tecnici della Città Metropolitana di Messina, a seguito delle segnalazioni e dei solleciti da parte dell’Amministrazione Comunale galatese. Il Ponte di Via Cavour è stato inserito nella long list dei ponti da monitorare e in esso sono stati programmati gli interventi di messa in sicurezza delle arcate, con lavori e soluzioni che permetteranno comunque lo scorrere del traffico veicolare.

Anche per queste arterie stradali e viarie, come per la Via Alessandro Manzoni, gli uffici comunali hanno consigliato le indagini geognostiche, e stanno provvedendo a fornire i documenti richiesti e i progetti già redatti, in modo da realizzare interventi sinergici.