Santa Lucia del Mela – Un vero e proprio successo l’edizione tutta luciese del Pulcino d’Oro 2023 (ne abbiamo parlato qui). Fortemente voluta dall’Amministrazione Sciotto ed in particolare dall’Assessore allo sport Benedetto Merulla, dal 29 aprile al 1 maggio Santa Lucia del mela è stata una fucina dello sport.

300 bambini in campo, per un totale di 24 squadre partecipanti e ben 96 partite giocate in poco più di 2 giorni. La partenza ufficiale è stata sabato alle 15, dopo una conferenza di presentazione dell’evento che si è tenuta nell’aula consiliare luciese. Ieri, lunedì 1 maggio, la premiazione finale alle 13,30.

La vittoria assoluta è andata al Camaro 1969 dopo un testa a testa con Academy Barcellona. È quindi il Camaro 1969 a staccare il pass per volare dritto alla finale in Trentino, a Levico Terme, che si svolgerà dal 15 al 18 giugno 2023. In finale con il Camaro anche la Vivi Don Bosco Oreto come Società organizzatrice. A Levico Terme prenderanno parte le più importanti società professionistiche italiane come Juventus ed Inter e società estere, su tutti River Plate, il Benfica e tante altre.

Insomma un vero e proprio successo sia per gli organizzatori che per il paese di Santa Lucia che ha ospitato uno dei tornei più importanti di categoria del panorama nazionale.

“È stato un onore -ha dichiarato il Presidente Benedetto Merulla- ospitare tutti questi ragazzini, è stato davvero entusiasmante vederli giocare. In questi giorni tanta gente ha visitato Santa Lucia del Mela e questo è un qualcosa di molto importante per tutti noi, per far conoscere il nostro meraviglioso territorio, rilanciando anche l’economia