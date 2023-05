Galati Mamertino – Il gruppo consiliare di opposizione del Comune di Galati Mamertino “Uniti si cresce”, formato dai Consiglieri Giuseppe Drago (capogruppo), Bruno Natale e Claudia Bontempo, ha chiesto di sostenere principalmente e prioritariamente le ragioni dei circa 60 lavoratori comunali e delle loro famiglie.

I Consiglieri Comunali di minoranza, tramite un comunicato stampa, hanno messo in evidenza che il personale e i dipendenti sono in servizio da oltre 25 anni e che sempre hanno espletato le proprie mansioni specifiche, con professionalità e conoscenze.

“Si pone inderogabile, anche a Galati Mamertino, l’importante questione d’ordine sociale legata alla stabilizzazione di 29 lavoratori e lavoratrici ASU – dichiarano i Consiglieri di opposizione -. Si tratta nello specifico di personale in servizio da oltre 25 anni che, in questo quarto di secolo, ha maturato, ciascuno nelle sue mansioni specifiche, professionalità e conoscenze. A costoro poi si aggiungono anche un’altra trentina di lavoratori e lavoratrici (Ex Art. 21) già stabilizzati, ma a orario ridotto (24 ore), cosa che in concreto li porta ad avere una contribuzione dimezzata con tutte le future conseguenze, che si possono ben immaginare. Un simile quadro richiede, dunque, un intervento tempestivo che permetta di formalizzare e/regolare le posizioni contrattuali di questa sessantina circa di lavoratori. A nessuno può, infatti, sfuggire l’inderogabile necessità di dare finalmente risposta e tranquillità a questi uomini e a queste donne, cosa che avrà tanto evidentemente anche un impatto positivo a livello sociale sull’intera comunità galatese. L’internalizzazione delle 29 unità ASU e il miglioramento contrattuale e contributivo, per quelle attualmente impiegate a 24 ore settimanali, rappresenterebbero un atto di equità sociale che non può e non deve essere più differito.

Tutto ciò ancor più oggi, in cui è possibile ricorrere a risorse precipue previste dal PNRR e, in cui parimenti, si stanno sperimentando gli effetti di una serie correlata di pensionamenti. La loro stabilizzazione e il passaggio a 36 ore settimanali con piena contribuzione offre, infatti, l’occasione per sanare questi vuoti interni ai quadri comunali, attraverso personale già formato e avvezzo da tempo al tipo di lavoro da svolgere. Sarebbero incomprensibili e percepiti, come dilatori e capziosi, eventuali ritardi in tal senso, andando ad incidere su un tessuto socio-economico come quello galatese in difficoltà e interessato a crescenti flussi migratori, rischiando in concreto di innescare possibili e probabili dinamiche sociali perturbative.

Alla luce di tutto ciò è evidente che si tratti di una questione di equità nonché di una priorità sociale, che può e deve sopravanzare anche una Delibera della Giunta Municipale, come la n. 57 del 23 Marzo 2023, che preconizza una procedura concorsuale volta all’individuazione di alcune figure professionali. Procedura che, per di più, si dovrebbe avviare senza che ci sia stato tempo bastevole per coloro, che volevano iscriversi agli elenchi ASMEL (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) visto che, rispetto all’approvazione della suddetta Delibera, ci sono stati di fatto solo 3 giorni prima della scadenza dei termini, senza che fosse possibile farne capillare informazione alla cittadinanza e a chi volesse iscriversi. In virtù di tutto ciò, come gruppo politico e come gruppo consiliare di opposizione di “Uniti si cresce”, è nostra convinzione che si debbano sostenere principalmente e prioritariamente le ragioni di questi circa 60 lavoratori e delle loro famiglie”.

Il gruppo consiliare “Uniti si cresce” si propone anche di impegnare il Sindaco Vincenzo Amadore e la Giunta Comunale, in tutti suoi componenti, a revocare la Delibera di Giunta Municipale considerata in precedenza, avente per oggetto “Adesione all’accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei, per le assunzioni di personale. Inoltre i Consiglieri di minoranza richiedono di avviare l’iter utile a incrementare l’orario di servizio del personale ex articolista, dalle attuali 24 ore settimanali a 36 ore, e con effetto immediato il processo di stabilizzazione del personale ex ASU, con una tempistica che porti lo stesso ad essere stabilizzato entro il 31 Dicembre 2023. Si chiede poi di valorizzare i dipendenti in servizio presso il Comune di Galati Mamertino, provvedendo a fare una ricognizione relativa ad eventuali titoli di studio posseduti o acquisiti nel corso degli anni e prevedendo l’effettuazione di progressioni sia orizzontali che verticali.

I Consiglieri di opposizione, stante l’urgenza imposta dalle circostanze, richiedono al Presidente del Consiglio Davide Di Nardo la convocazione d’urgenza del Consiglio Comunale, garantendo la presenza durante l’Adunanza dell’Assessore Comunale al personale.