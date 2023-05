Una depressione interessa la Sicilia e determina cielo molto nuvoloso con possibili acquazzoni o temporali. Le piogge saranno in intensificazione nel pomeriggio.

Le temperature non subiranno particolari variazioni. I venti soffieranno deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord occidentali. Per quanto riguarda i mari, Tirreno da quasi calmo a mosso così come lo Ionio. Molto mosso il Canale di Sicilia.

Per la giornata di oggi è stata diramata allerta gialla sulla Sicilia nord orientale.