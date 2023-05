Il Palermo non guarisce dalla pareggite e a Como finisce 1-1 con i rosanero prima in vantaggio e poi raggiunti.

Palermo in vantaggio al 17’: Brunori supera il suo marcatore, conclude verso la porta ma colpisce il palo. Sul pallone arriva prima di tutto Buttaro che batte Gomis per il vantaggio palermitano. I rosanero potrebbero raddoppiare in più occasioni, ma finiscono col subire il gol del pareggio.

Al 38’ Binks lancia peer Vignali che entra in area e subisce fallo da Sala nel disperato tentativo di recupero del difensore rosanero. Il calcio di rigore è trasformato da Cerri che spiazza Pigliacelli.

Nel secondo tempo succede davvero molto poco e il Como sfiora addirittura il raddoppio con Gabrielloni. Sul fronte palermitano ci prova Nedelcearu. Il risultato non cambierà più e per il Palermo i play off rischiano di diventare un miraggio.