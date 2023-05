Mirto – Il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales ha tenuto, presso la Piazza Vittorio Emanuele, il comizio tradizionale del Primo Maggio, diventato ormai un’usanza che ricorre ogni anno in occasione della Festa dei Lavoratori.

Hanno preso parte alla manifestazione, oltre al primo cittadino mirtese (che indossava la fascia tricolore), anche il Vice-Sindaco Giuseppe Raffiti, gli Assessori Comunali Donatella Sgrò, Carlo Sgrò e Salvatore Calderaro, il Presidente del Consiglio Giuseppe Allò e gli agenti della Polizia Municipale (che hanno esposto la bandiera italiana); era presente anche il Premiato Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi“, che ha eseguito l’Inno di Mameli e l’Inno dei Lavoratori.

“Non è presente a questo comizio nessun rappresentante delle organizzazioni sindacali, visto che sono impegnati in diverse manifestazioni, come quella a Portella della Ginestra, dove l’1 Maggio del 1947 si consumò un eccidio da parte della banda criminale di Salvatore Giuliano, che sparò contro la folla di contadini riuniti per celebrare la Festa dei Lavoratori, provocando 11 morti e 27 feriti, e quella di Acate in Provincia di Ragusa, dove da più di un anno è scomparso misteriosamente un bracciante agricolo extracomunitario. Di questo bracciante non si hanno più notizie e si pensa sia opera del caporalato, insieme alle organizzazioni mafiose. E’ giusto che le organizzazioni sindacali siano vicine a questi lavoratori, che sono la classe più debole, gli ultimi degli ultimi veramente. Oggi ci riuniamo per ricordare la Festa dei Lavoratori e le lotte, che hanno portato all’affermazione dei diritti dei lavoratori in Italia e nel mondo. Voglio tracciare un parallelo con la ricorrenza del 25 Aprile, giorno della Resistenza e della Liberazione dal nazifascismo; entrambe queste ricorrenze simboleggiano la lotta per la giustizia sociale, la libertà e l’uguaglianza. Purtroppo oggi alcune forze politiche vogliono rimettere in discussione le giornate del 25 Aprile e dell’1 Maggio, ridimensionandone le celebrazioni. Minare la nostra storia e i nostri valori è un rischio che non possiamo permetterci, la nostra storia ci insegna che è importante restare vigili e difendere ciò che abbiamo conquistato, con fatica e sacrificio.

Le radici del Primo Maggio affondano nella fine del XIX secolo, quando lavoratori di diversi paesi si riunirono per rivendicare migliori condizioni di vita e di lavoro. Nella nostra Regione questa giornata è storicamente associata alla lotta dei contadini contro i latifondisti e al coraggio di tutti coloro, che hanno lottato per liberare i braccianti dall’oppressione dei padroni e per una più equa distribuzione delle terre. Non possiamo dimenticare le figure dei sindacalisti siciliani, che hanno sacrificato la loro vita per difendere i diritti dei lavoratori e dei braccianti agricoli. Tra questi avvenimenti la strage di Portella della Ginestra rappresenta un tragico episodio nella storia italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella recentemente ha sottolineato l’importanza di ricordare queste lotte e di continuare a lavorare tutti insieme, per un futuro migliore. Le sue parole ci esortano a non dimenticare che il progresso è il risultato della determinazione di coloro che, negli anni, hanno combattuto per i diritti dei lavoratori. Nel panorama odierno le condizioni dei lavoratori italiani sono cambiate, ma le sfide sono ancora presenti; l’aumento del costo dell’energia e dei prodotti alimentari, unitamente alla persistenza della precarietà lavorativa ed economica, rendono difficili per le famiglie mantenere uno standard di vita dignitoso. Occorre lavorare per affrontare queste tematiche, e garante salari adeguati e un accesso equo delle risorse; poi siamo di fronte alle innovazioni tecnologiche e al cambiamento climatico, e queste sfide devono far ripensare il mondo del lavoro, investendo nella formazione e nell’istruzione, promuovendo tecnologie sostenibili e garantendo una più giusta distribuzione delle opportunità. In questo contesto è essenziale che i lavoratori siano i protagonisti delle decisioni politiche ed economiche, e che i loro diritti e il loro benessere siano sempre tutelati. Le nuove generazioni devono avere accesso a un’istruzione di qualità e sviluppare le competenze necessarie, per affrontare le sfide del presente e del futuro. Ricordiamo e onoriamo i sacrifici compiuti dai nostri antenati e impegniamoci a lottare, per un mondo in cui i diritti dei lavoratori siano rispettati e garantiti”.