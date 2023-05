La Terza Commissione ha approvato il Regolamento per l’istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, argomento già dibattuto in consiglio comunale all’inizio della legislatura ma che non ebbe esito favorevole in quanto allora era appena stata istituita la Consulta del Terzo Settore e non c’erano le risorse di supporto, adesso in organico ai servizi sociali.

“C’è voluto del tempo, come in tutte le cose fatte bene, ma adesso siamo pronti a dare al Comune di Milazzo questa ulteriore figura terza di garanzia – afferma la Presidente Magliarditi- ricordo che il Garante non è una figura obbligatoria nei comuni in quanto esiste già sia a livello regionale che nazionale ed è proprio per questo che essa costituisce un vanto per il nostro Comune. Tengo a ringraziare il Consigliere Ficarra per averlo portato in Commissione, l’Assessore Impellizzeri e gli uffici diretti del Dott. Santoro che hanno dato e daranno un contributo importante e fattivo.”