L’istituto Comprensivo Guglielmo Marconi, guidato dalla dirigente scolastica, professoressa Larissa Bollaci, ha partecipato all’inaugurazione del murale realizzato da Igor Scalisi Palminteri in memoria di Pio La Torre e Rosario Salvo.

Una delegazione di diciotto alunni delle terze classi medie dell’istituto, accompagnati dai professori Paola Alizzi e Michele Saccone, si è recata a Palermo, in via Nazario Sauro, per partecipare insieme ad altre scolaresche all’ importante giornata sulla legalità, nel 41º anniversario dell’eccidio mafioso. Un murale con i volti del segretario regionale del Partito comunista italiano Pio La Torre e di Rosario Salvo, trucidati dalla mafia, è stato inaugurato alla presenza di alunni, docenti, del sindaco di Palermo La Galla, di Leoluca Orlando, di autorità civili e militari, del presidente del circolo Pio La Torre, Sergio Infuso e di tanti altri.

Le vittime della strage mafiosa sono ritratti in un’opera creata dall’artista palermitano Igor Scalisi Palminteri. Il murale si erge nel giardino intitolato a Rosario Di Salvo in via Nazario Sauro, nel quartiere Noce. Lì dov’era nato l’autista di Pio La Torre e dove si trova uno dei plessi (il Rosso di San Secondo) dell’Istituto comprensivo De Amicis-Da Vinci, scuola che ha adottato il giardino intitolato a Rosario Di Salvo e coordina la rete nazionale “Rosa Noce”, nata nel 2016, e a cui aderiscono trenta scuole.

“Rosa Noce” è il titolo di un libro di Sergio Infuso, presidente dell’Associazione per i Diritti del Cittadino, tra i promotori dell’iniziativa. Un libro scritto da Sergio Infuso dopo la scomparsa della moglie nel 2008, Rosa appunto, e che racconta “la nostra storia d’amore e il nostro impegno sociale”. Il murale è stato finanziato attraverso il progetto Traiettorie Urbane dal Centro Diaconale La Noce e con il contributo del Centro Pio La Torre e quelli di una sottoscrizione.