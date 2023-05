Lo scorso 29 aprile, presso la Zona addestramento cani Nebrodi, in località Santa Rosalia di Ficarra, si è svolta La selezione provinciale del 55º campionato Sant’Uberto 2023, sia individuale che a squadre.

La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di Messina “Zancle “. In un clima gioioso di sana competizione, si sono affrontati venti concorrenti, con due under 30 sul podio.

La gara è stata magistralmente giudicata dal sig. Francesco Costantino, giudice federale di pluriennale esperienza, inviato dalla Fidc di Reggio Calabria. E Per questo ala Fidc Messina ringrazia, oltre al giudice Costantino, il vicepresidente nazionale Giordano, il presidente regionale La Russa ed il presidente Provinciale Orlando per l’impegno profuso per l’organizzazione dell’evento.

La gara è stata vinta dal signor Giuseppe Landro, al secondo posto il dottore Francesco Triboto ed al terzo posto il signor Vincenzo Triscari. Ben nove cani hanno ottenuto un punteggio > a 16, indice di una buonissima qualità considerando per molti soggetti la poca esperienza a gare S. Uberto. Dopo la premiazione un momento conviviale conclusivo ha coronato il fine giornata.