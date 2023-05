L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Castelbuono Ambiente, Società in House che gestisce i rifiuti a Castelbuono, domani alle 10,30 ha organizzato una conferenza stampa presso l’area attrezzata di San Focà. Qui sarà presentato il cane, di razza labrador di nome Bea, addestrato per la raccolta della plastica abbandonata nei boschi, nelle scarpate e nei torrenti del territorio di Castelbuono.