Torrenova – I giovani musicisti Marco Conti Bellocchi, originario di Torrenova, e Stefano Caliò, proveniente da Naso, sono stati premiati al Primo Concorso Internazionale di Clarinetto “Città di Vallo della Lucania“, la cui cerimonia di premiazione si è svolta Domenica 30 Aprile presso il Teatro “Leo De Berardinis” di Vallo della Lucania.

Marco Conti Bellocchi ha vinto il Primo Premio nella categoria Junior, eseguendo nella prima fase il Concertino Op. 26 di Carl Maria Von Weber, insieme allo Studio primo di Gaetano Donizetti; in finale poi il musicista di Torrenova ha suonato il Concerto di Saverio Mercadante in SI bemolle maggiore. Inoltre Marco Conti Bellocchi ha partecipato alla categoria Premio speciale “Aniello De Vita“, vincendo il Premio ex aequo con il brano “Alternanze per clarinetto solo” del Maestro Nicola Hansalik Samale.

Stefano Caliò, invece, è arrivato secondo nella categoria Senior, suonando nella prova eliminatoria il Concerto per clarinetto e orchestra K622 di Mozart, e nella semifinale la Première Rhapsodie di Claude Debussy e tre pezzi per clarinetto solo di Igor Stravinsky. In finale il musicista di Naso ha eseguito il Quintetto K581 per clarinetto e Quartetto d’archi di Mozart.

Marco Conti Bellocchi nasce l’11 Luglio 2003 e fin da bambino dimostra un particolare interesse, che lo porta all’età di 6 anni a frequentare lezioni di clarinetto. Dopo anni di studio nel 2020 viene ammesso al Conservatorio “A. Corelli” di Messina, nella classe del Maestro Giuseppe Federico Corpina, e attualmente frequenta il III anno del triennio. Il musicista di Torrenova ha preso parte attivamente ad audizioni per Orchestre Giovanili; ad esempio nel 2021 è risultato primo idoneo per l’audizione nell’Orchestra Sinfonica Massimo Youth, primo idoneo nella Massimo Kids, terzo idoneo nell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Roma, primo idoneo nell’Orchestra Fiati Nazionale dell’ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome), dove attualmente occupa il posto da Primo Clarinetto spalla. Ha suonato con altri organici musicali: Orchestra Fiati del Conservatorio “A. Corelli“, Orchestra Fiati Pentamusa, Banda Regionale dell’ANBIMA. Con queste formazioni ha tenuto vari concerti in teatri importanti, come il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Maggio Fiorentino, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il Teatro di Verdura di Palermo, il Teatro Morlacchi di Perugia. Marco Conti Bellocchi ha suonato per Trapani classica da solista, e per associazione Orchestra da Camera in duo, si è esibito da solista con la Banda Musicale “Anspi” di Rocca di Capri Leone, e ha seguito Masterclass tenute da clarinettisti di fama internazionale, tra cui il Maestro Alessio Vicario, il Maestro Enzo Giuffrida, il Maestro Giuseppe Balbi, il Maestro Roeland Hendrikx e il Maestro Alessandro Dorella. Si è distinto infine tra svariati concorsi italiani e internazionali: vincitore del Concorso italiano per clarinetto Zac Ligature, due volte Primo Premio al Concorso LAMS di Matera, Primo Premio assoluto al Concorso Santa Cecilia Città di Naso, Secondo Premio al Concorso Mercadante, Primo Premio assoluto al Concorso Città di Vimodrone, Premio Mandanici a Barcellona Pozzo di Gotto, vincitore del Concorso Maria Elisa Di Fatta e Premio speciale “Valeria Cortina” per la musica contemporanea, Terzo Premio al Concorso per clarinetto Silverstein, Secondo Premio e vincitore della Sezione “Migliore tecnica strumentale” al Concorso “Giovani in crescendo”, Primo Premio al Concorso “Benedetto Albanese”, Primo Premio assoluto al Premio Nazionale “Salvuccio Percacciolo” di Mirto, Secondo Premio nella categoria ensemble al Premio Nazionale “Salvuccio Percacciolo”, e Secondo Premio al IV Concorso “Premio Borgo in Musica”.

Stefano Caliò nasce il 28 Ottobre 1996 e comincia lo studio del clarinetto all’età di 12 anni; nel Settembre del 2011 viene ammesso al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina. Successivamente nel Novembre 2015 inizia a studiare presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano nella classe del Maestro Luigi Magistrelli. Inoltre si perfeziona con i Maestri Calogero Palermo (Primo clarinetto della Royal Concertegebouw Orchestra di Amsterdam) e Alessandro Carbonare (Primo clarinetto dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia), seguendo dei corsi annuali presso le loro corrispettive Accademie situate a Roma. Stefano Caliò ha collaborato attivamente, in qualità di Professore d’Orchestra, con varie Orchestre sul territorio nazionale, tra cui la prestigiosa Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, ricoprendo ruoli di Secondo Clarinetto e Clarinetto Piccolo. Ha lavorato anche con i seguenti direttori: Antonio Pappano, Gianandrea Noseda, Roberto Abbado, Fabio Luisi, Pedro Amaral e Corrado Rovaris. Ha conquistato vari riconoscimenti: nell’Ottobre 2015 è risultato idoneo all’Orchestra Giovanile di Roma, nel Gennaio 2016 idoneo all’Orchestra Giovanile del Teatro dell’Opera di Roma, nell’Agosto 2017 vince il Primo Premio assoluto, con la votazione 98/100, al Concorso San Cono Abate di Naso, nel Luglio 2021 ottiene il Diploma di Secondo Livello in Clarinetto, con il massimo dei voti, e nel Marzo 2023 risulta idoneo come Primo Clarinetto all’Orchestra “La Toscanini” di Parma.