Ancora una interrogazione del consigliere comunale Damiano Maisano che stavolta si sofferma sul problema della mancanza dei bagni chimici al mercato settimanale del giovedì.

“La mancata presenza dei bagni, obbligatoria per legge e regolamento comunale – scrive il consigliere – determina un disagio sia per gli ambienti che per i cittadini e determina anche una situazione di rischio igienico-sanitario visto che chi ha necessità si ritrova a fare i bisogni fisiologici nel primo posto a disposizione, o alle spalle delle loro bancarelle, lungo il terrapieno, addirittura in spiaggia, creando una situazione di odore nauseabondo e causando una grave rischio igienico/sanitario per i cittadini che si recano in quei luoghi per lunghe passeggiate, ed in spiaggia, vista l’imminente stagione estiva”.

In virtù di ciò, il consigliere chiede “se è intenzione dell’amministrazione disporre un intervento di sanificazione e bonifica dei luoghi che presentano gravi criticità igienico/sanitari, ed in caso affermativo in che tempi; se c’è l’intendimento installare i bagni chimici ecologici previsti durante lo svolgimento del prossimo mercato settimanale; quale è la causa della loro mancata installazione durante il mercato delle scorse settimane”.