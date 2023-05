Gianfranco Giacobbe, messinese, 38 anni, è il nuovo presidente dell’Anteas Messina, l’associazione di volontariato e Solidarietà per l’impegno civile e sociale promossa dalla Cisl.

L’elezione di Gianfranco Giacobbe è avvenuta durante la riunione del direttivo provinciale che ha ringraziato per il lavoro svolto Bruno Zecchetto, autentico pilastro della Cisl messinese. Presente anche il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, che ha augurato buon lavoro al nuovo presidente e alla nuova squadra dell’Anteas Cisl.

«Far rivestire la carica di presidente di Anteas ad un ragazzo di 38 anni – ha detto Giacobbe – dimostra l’attenzione della Cisl nei confronti dei giovani. È un segnale di grande fiducia e spero di essere un punto di congiunzione tra generazioni».

Gianfranco Giacobbe ha anticipato alcuni dei punti che caratterizzeranno il suo lavoro. «Farò di tutto per far crescere ancora di più Anteas Messina, insieme ai componenti della segreteria e con il supporto della Federazione dei Pensionati, collaborando fianco a fianco con tutte le realtà per mettere a terra quanti più progetti possibili che abbiano un impatto utile e positivo per il nostro territorio, in città e in provincia. Sappiamo che Anteas come tante altre associazioni e come il sindacato costituiscono il vero cuore pulsante del nostro paese, perché molto spesso sopperiscono a delle mancanze istituzionali e non solo».

Parole d’ordine saranno quelle della solidarietà e della comunicazione. «Il volontariato mostra il viso ed il volto più bello dell’Italia, un’Italia che è solidale in diversi campi, un’Italia che si unisce, e credo che questo sia un sinonimo di eccellenza, siamo un’eccellenza, la Cisl e l’Anteas lo sono. Metterò a frutto qui i miei 14 anni di esperienza nel settore della comunicazione, come fatto in parte anche con la UST di Messina, per comunicare all’esterno tutto quello che Anteas produce e fa sul territorio, perché la comunicazione è tutto come anche la forma, quindi, sarà necessario e imprescindibile comunicare all’esterno la grande famiglia di Anteas e tutto quello che Anteas realizza».

A completare la segreteria dell’Anteas Cisl Messina saranno Giovambattista Milazzo come vicepresidente e Gaetano Manganaro come cassiere.