Sabato mattina, 29 aprile 2023, nel quadro del progetto EPAS, gli studenti dell’ITIS “Evangelista Torricelli” di Sant’Agata Militello hanno incontra l’Europarlamentare On. Ignazio Corrao.

L’ITIS, diretto dalla prof.ra Tamara Micale, da quest’anno è Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo. Aderendo al progetto EPAS, il Torricelli ha sensibilizzato gli studenti alla democrazia parlamentare europea, avviandoli consapevolmente al loro ruolo di cittadini attivi.

I venti Ambasciatori junior, individuati dalle due Ambasciatrici Senior, le prof.re Mariangela Gallo e Domenica Rando, hanno dialogato con l’On. Corrao sul ruolo dell’UE nelle politiche migratorie, sui diritti umani e sul lavoro degli Europarlamentari.

L’occasione è stata propizia per la presentazione delle attività svolte dal gruppo di lavoro. Sono stati prodotti, infatti, tre opuscoli: “Le Istituzioni europee”; “Noi siamo l’Europa” e “Non Lasciamoli soli”, dal quale è stato realizzato anche uno spot video dal titolo “Uniti nella diversità”.

Tante le curiosità dei partecipanti che, con entusiasmo, hanno rivolto domande e ascoltato con attenzione le parole e gli input che il giovane Onorevole ha fornito loro.

Presente all’incontro anche l’ex parlamentare On. Antonella Papiro, che intervenendo ha ricordato il ruolo fondamentale delle Istituzioni Europee nel particolare momento storico che stiamo vivendo.

L’incontro ha emozionato moltissimo la platea dei presenti, che ancora una volta si è potuta confrontare con un insigne rappresentante delle Istituzioni, accrescendone la conoscenza, la fiducia e la stima.

L’On. Corrao è Europarlamentare dal 2014 ed attualmente è membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, membro sostituto della Commissione per trasporti e per il turismo, membro della Delegazione all’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e membro sostituto della Delegazione all’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana.

Il prossimo incontro di questo ciclo sarà quello conclusivo del progetto EPAS e verrà tenuto il 19 maggio 2023 con l’On. Pietro Bartolo.