Il bando per l’assegnazione di contributi straordinari a favore di nuove attività commerciali, artigianali o agricole è stato riaperto dal Comune di San Piero Patti.

Già in parte precedentemente attribuita, quella in corso di ripartizione è una quota residua che ammonta a 29.260 euro e che verrà erogata ad un massimo di 6 attività per un importo pari a 4.876,67 euro ciascuna. Il contributo a valere sul Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023 ottenuto dal Comune sampietrino per le tre annualità è di 211.560 euro.

«L’intento è di agevolare l’insediamento e la permanenza, con l’implementazione di nuove attività economiche attraverso un contributo economico a fondo perduto, al fine di fronteggiare il rischio di rarefazione dell’offerta commerciale e di servizi con cui i centri montani devono spesso fare i conti», spiega la sindaca Cinzia Marchello. Oltre alle nuove imprese (intendendo attività avviate da non oltre 210 giorni), anche quelle già esistenti (se in fase di apertura di un nuovo codice ATECO, ovvero di ampliamento aziendale) possono presentare istanza di ammissione al sostegno economico da giorno 26 aprile sino allo stesso del mese prossimo.