Il servizio idrico del Comune di Milazzo ha comunicato che l’intervento di riparazione nella via Colonnello Bertè è stato parzialmente ultimato con l’individuazione della perdita e l’inserimento di una speciale “fascia” che ha permesso di riaprire l’acqua e dunque limitare i disagi ai cittadini.

I lavori però saranno ultimati nella giornata di domani in quanto è stata verificata, a seguito dello scavo, la presenza di cavi elettrici adiacenti la condotta idrica. Pertanto sarà necessario il preventivo intervento dei tecnici dell’Enel per disattivare l’erogazione di energia elettrica e consentire agli operai del Comune di proseguire i lavori di riparazione della tubazione danneggiata in condizioni di sicurezza.