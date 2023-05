È ancora una volta una Desi Shipping Akademia Messina eccezionale quella che, al Palafrancescucci di Casnate su Bernate, sfodera una prestazione di altissimo livello e supera con un 3-1 finale che, oltre a regala la sesta preziosissima vittoria consecutiva alle ragazze allenate da Coach Bonafede, approfitta della contemporanea pausa di Montale e la scavalca in classifica, raggiungendo la quinta posizione, ultima utile per la salvezza.

Accompagnata anche in trasferta da tanti rumorosissimi sotenitori, la formazione peloritana si rende protagonista di un match tutto grinta, determinazione e giocato con grandissima attenzione, giocando a testa altissima contro la prima della classe che, seppur salva da alcuni turni, si gioca la sua partita tentando fino alla fine di mettere i bastoni tra le ruote di Akademia. Alla fine per Messina, però, il gruppo fa la differenza: superlative le prestazioni di Martinelli e Martilotti (15 punti a testa e decisive in alcuni frangenti del match), cosi come sono pesanti i punti di Ebatombo (17), Mearini (10) e Silotto (che per il secondo match consecutivo sostituisce in maniera egregia, 9 punti per lei), nel complesso la Desi Shipping gioca una grande partita in difesa, guidata da un’ottima Faraone, e trova tante soluzioni in avanti con un preziosissimo lavoro in cabina di regia da parte di capitan Muzi. Nel complesso, quindi, prova di altissimo livello anche dalle atlete subentrate in corso d’opera, per una bellissima prestazione del collettivo che porta 3 punti fondamentali per la corsa salvezza.

Impatto più che positivo per la Desi Shipping, che nel primo set interpreta bene l’avvio della gara e gioca a testa altissima. Dopo i primi scambi combattuti, Messina prova subito a prendere il largo ma viene ripresa da Como che, però, non completa la rimonta e subisce un nuovo veemente strappo ad opera delle siciliane. Alla fine risulteranno determinanti i muri della Martinelli e l’ottima fase in ricezione per portare a casa la prima frazione con un 17-25 finale. Nel secondo set Como parte forte e, dopo alcuni tentativi, riesce a prendere lo slancio decisivo per indirizzare la frazione sui binari giusti. Messina prova fino alla fine a rimettersi in carreggiata ma la squadra di casa appare maggiormente determinata e porta il conteggio dei set sull’1-1 (25-10).

L’inizio della terza frazione è tutto di marca Akademia che, pronti via, si porta avanti di 3. Akademia, giocando con grande determinazione, ha l’abilità di resistere ai tentativi di rimonta delle ragazze di casa e, poco alla volta, piazza gli strappi che valgono anche il momentaneo +10 e, di fatto, scrivono i titoli di coda sulla terza frazione, chiusa sul 25-14 in favore di Messina. La quarta frazione si gioco sul filo dell’equilibrio assoluto. Messina, dopo diversi batti e ribatti, riesce a volare sul +3 ma è pronta la risposta delle padrone di casa, che raggiungono immediatamente il pari. Akademia scappa di nuovo sul +3 e, anche questa volta, è costretta a subire la rimonta di Albese, che trova anche il sorpasso. Il finale di set è tutto da vivere: si gioca punto a punto e si combatte su ogni palla ma, alla fine, dopo aver portato il set ai vantaggi, è Messina a festeggiare la conquista di 3 punti pesantissimi (25-27).