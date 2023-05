Santa Lucia del Mela – Un momento molto profondo ed emozionante è stato vissuto a Santa Lucia del Mela lo scorso 26 di aprile.

È stata infatti dedicata la Cappella dell’Eremo della Candelora sito in contrada Sauci. La cerimonia è stata presieduta da Sua Eminenza Reverendissima l’Arcivescovo Metropolita Polykarpos. Ad assisterlo l’Archimandrita P.Benedetto Colucci Rettore del Sacro Monastero greco-Ortodosso dei S.S. Elia il giovane e Filarate l’Ortolano di Seminara (RC) che ha celebrato la Santa Liturgia.

Per l’Archimandrita P. Alexios Mandanikiotis, Padre Alessio, è stata una grande gioia in quanto “potrà finalmente celebrare la Divina Liturgia nella cappella”

L’Eremo della Candelora è il luogo dove vive in preghiera e studio l’ultimo Archimandrita Ortodosso di Messina. Su di lui è stato scritto di recente un libro “L’ultimo romito” Lithos Edizioni, in cui è narrata la vicenda umana e religiosa di un uomo, solo apparentemente fuori dal mondo. Alexios Mandanikiotis, Padre Alessio come tutti lo chiamano, oltre ad essere un umilissimo religioso, è lievito culturale di questo nostro tempo, epigono ed interprete di una civiltà -il monachesimo italo-greco – su cui si basa gran parte della cultura dell’Italia meridionale e della Sicilia in particolare.