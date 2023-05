Primo maggio con mattinata molto nuvolosa su tutto il settore. Piogge già in mattinata sulla Sicilia centrale. Nel pomeriggio le precipitazioni, fino a moderate, interesseranno anche la provincia di Messina.

Le temperature saranno in diminuzione. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud occidentali, in attenuazione e in rotazione ai nord occidentali. Per quanto riguarda i mari, Tirreno fino a molto mosso così come lo Ionio.

La Protezione Civile per la giornata di oggi ha diramato un avviso di allerta gialla.