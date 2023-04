Non riesce a rialzarsi il Città di Sant’Agata incappato nella terza sconfitta consecutiva che mette adesso a rischio non solo il terzo posto ma la stessa qualificazione ai playoff.

Al “Fresina” vince il Lamezia per 4 a 3 al termine di un confronto pirotecnico, deciso a 3’ dalla fine da un gol di Addessi (autore di una tripletta) viziato da una palese posizione di fuorigioco e che ha scatenato la baraonda finale con tre espulsi tra i santagatesi, due dal campo uno dalla panchina.

Nel primo tempo, passano n vantaggio gli ospiti al 13’ con Terranova abile ad infilarsi in un pertugio lasciato dalla difesa e battere a rete. Sul finire di tempo il pareggio locale porta la firma di Casella, con un poderoso stacco di testa su corner.

Nella ripresa il Sant’Agata cambia marcia e trova il 2 a 1 con capitan Cicirello, che al 8’ realizza in spaccata sul secondo palo. Al 20’ è invece Morleo a siglare il tris finalizzando una bella azione avviata da Vitale e rifinita da Bonfiglio. Sembra fatta per il Città di Sant’Agata che invece lascia incredibilmente spazio agli ospiti per la rimonta. Al 73’ Adessi accorcia trovando un varco in mischia tra i difensori di casa, poi 2’ più tardi lo stesso fantasista ospite beffa Curtosi in pallonetto con la complicità della difesa. Al 87’ il contestatissimo poker del Lamezia, con lo stesso Addessi che batte a rete dopo due rimpalli e più di un sospetto sulla posizione di fuorigioco.

A 90’ dalla fine del campionato ci sono tre squadre al terzo posto a quota 51, Sant’Agata, Trapani e Lamezia, mentre Sancataldese e Licata sono a 49. Tutto si deciderà all’ultima giornata con i santagatesi in trasferta ad Acireale.