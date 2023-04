Torregrotta – Non è ancora chiaro se si tratta di un incidente o di un vero e proprio atto vandalico. Di certo c’è che a Torregrotta è stata danneggiata una targa che ricorda una vittima di mafia.

Questa volta ad essere distrutta è la targa di largo Peppino Impastato. Come si evince dalle foto la targa sita nella piazza intitolata al giovane giornalista di Cinisi trucidato da Cosa Nostra, è adesso in frantumi, mentre il palo che la sorreggeva è leggermente incrinato. Non si conosce quindi la natura del gesto, ovvero se si sia trattato di uno sfortunato incidente o se ignoti l’hanno volontariamente danneggiata.

Un gesto simile era avvenuto circa un anno fa. In quell’occasione ad essere danneggiata era stata una targa che ricordava tutte le vittime di mafia.