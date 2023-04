Oliveri – Il Club Sportivo Oliveri ottiene la promozione in Seconda Categoria, dopo il pareggio in casa 2-2 dopo i tempi supplementari contro la Mamertina, nel match valido per la finale playoff del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’Oliveri raggiunge un importante risultato, dopo una partita molto combattuta, che si è conclusa dopo 120 minuti; i locali sono andati sul doppio vantaggio con Antonino Pino e Giuseppe Maisano, e la Mamertina ha raggiunto il pareggio con un penalty di Manuel Spasaro e la rete di Valentino Carcione. All’Oliveri andava bene anche il pareggio, grazie al miglior piazzamento al termine della stagione regolare (infatti l’Oliveri è giunto al secondo posto, mentre la Mamertina ha concluso il Campionato in terza posizione).

L’Oliveri, guidato da mister Tindaro Lembo, passa in vantaggio all’8′ con Pino, sugli sviluppi di un corner di Bontempo; il giocatore locale approfitta di un errore del portiere ospite Sciortino, che non blocca la sfera e consente a Pino di siglare l’1-0. Il raddoppio dell’Oliveri giunge al 15′ con Maisano, che supera Sciortino dopo un altro calcio d’angolo calciato da Bontempo. Al 30′ l’attaccante della Mamertina Spasaro viene atterrato in area avversaria da Orlando; il direttore di gara Accetta estrae il cartellino rosso per il difensore locale, considerando il fallo da ultimo uomo. Sul dischetto si presenta lo stesso Spasaro, che spiazza l’estremo difensore locale Ioppolo e riapre il match. Spasaro va vicino al pareggio al 37′ con un tiro, che si perde di poco a lato, dopo un’incursione sulla sinistra di Giuseppe Fabio.

La seconda frazione di gioco si apre con due super interventi di Sciortino, che salva la propria squadra. Al 62′ Sciortino respinge una conclusione di Maisano, mentre al 65′ si supera su Krubally. La Mamertina, allenata da mister Sebastiano Bonfiglio, trova il pareggio al 77′ con Carcione, il quale supera Ioppolo dopo una punizione dalla trequarti. All’83’ viene espulso l’allenatore dell’Oliveri Lembo e il match va ai tempi supplementari. Spasaro si rende pericoloso al 6′ del primo tempo supplementare, ma nell’occasione è bravo Ioppolo a rifugiarsi in angolo. L’Oliveri risponde al 10′ con Krubally, che impegna Sciortino. L’ultima emozione arriva proprio al 120′ con Maisano che, per liberare la propria area di rigore, rischia l’autogol con un colpo di testa che finisce in corner.