Palermo – L’Aspra approda all’atto conclusivo del Campionato di Promozione, per la conquista dell’Eccellenza, grazie al nettissimo successo 7-0 in casa contro il Lascari-Cefalù, nella finale playoff del Girone B del torneo.

La formazione palermitana ha avuto la meglio sugli avversari, grazie alla doppietta di Di Giuseppe, alle reti di Azzara, Barbera, D’Agostino e Palazzo, e a un autogol; il Lascari-Cefalù deve quindi abbandonare il sogno spareggio promozione, dopo la vittoria nella semifinale playoff 1-0 contro la Supergiovane Castelbuono.

L’Aspra sfiderà nella finalissima, che si giocherà in campo neutro, l’Accademia Trapani; la squadra trapanese ha vinto in casa la finale playoff del Girone A 3-2 contro il Città di San Vito Lo Capo, dopo una splendida rimonta. La prima frazione di gioco, infatti, si era chiusa sul 2-0 per gli ospiti, con le reti di Miceli e Mustaccia; nella ripresa l’Accademia Trapani ha raggiunto il pareggio con i gol di Cannavò e Castiglione. La rete decisiva è giunta nei tempi supplementari e a siglarla è stata Barraco, che permette al Trapani di giocarsi l’ultima sfida per l’Eccellenza.