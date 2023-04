Si è conclusa la settimana sulla salute della donna detta “Open Week”, l’iniziativa coordinata a livello nazionale dalla Fondazione Onda e che ha coinvolto circa 350 ospedali in tutta Italia, tra cui l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina.

A usufruire delle visite gratuite per la prevenzione e la salute della donna sono stati più di 70 pazienti donne durante la settimana dal 17 al 22 aprile. Tra i reparti che hanno partecipato all’iniziativa: neurologia per le visite psicologiche a contrasto della violenza di genere, oncologia ginecologica, endocrinologia e malattie del metabolismo (visite ed ecografie tiroidee), oncologia medica, cardiologia, neurologia con le visite per la sclerosi multipla, medicina della riproduzione, dermatologia.

Oltre i posti prestabiliti come da prenotazione, i singoli reparti hanno effettuato delle visite oltre le prenotazioni e oltre l’attività ordinaria ambulatoriale. “L’iniziativa si è rivelata un successo – commenta il commissario straordinario Prof. Alberto Firenze – grazie all’impegno di tutti i reparti del nostro ospedale e alla sensibilità su un tema fondamentale, la salute della donna che costituiscono la base imprescindibile della nostra società. L’Azienda Ospedaliera Papardo conferma con i suoi tre bollini Onda, la massima accoglienza e inclusione per quanto concerne la prevenzione e la cura della salute della donna.”