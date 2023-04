Catania – Saranno Catania San Pio X e Atletico Catania a contendersi l’accesso in Eccellenza nello spareggio promozione, dopo le finali playoff del Campionato di Promozione disputate nella giornata di oggi, che si giocherà in campo neutro.

Il Catania San Pio X ha vinto la finale playoff del Girone C 2-0 contro il Belpasso, grazie al calcio di rigore di Strano e alla rete di N’Diaye; il Catania San Pio X si è imposto in trasferta, dopo aver vinto anche la semifinale 2-0 contro il Riposto. Il Belpasso era giunto all’atto finale del Girone C, con la vittoria 1-0 sul Città di Aci Sant’Antonio.

All’Atletico Catania, invece, è bastato il pareggio casalingo 0-0 contro la Società Calcistica Gela, nel match valido per la finale playoff del Girone D. La gara si è conclusa dopo i tempi supplementari e la formazione catanese vola allo spareggio promozione, dove incontrerà un’altra compagine della Provincia di Catania.

Nella stagione regolare avevano ottenuto la promozione diretta in Eccellenza la Messana, che ha chiuso in vetta il Girone C di Promozione, e l’FC Motta di Sant’Anastasia, che si è imposto nel Girone D.