Roccalumera – Le semifinali di andata di Coppa Trinacria, competizione riservata alle formazioni che militano nel Campionato di Seconda Categoria, vanno a Città di Santa Teresa e Serradifalco, che si sono imposte con il punteggio di 3-0 rispettivamente contro Real Rocchenere e Tremestierese Calcio.

Il Città di Santa Teresa (che ha vinto il Girone D e dunque è volato in Prima Categoria) si è imposto in trasferta con il Real Rocchenere (nella foto i festeggiamenti della squadra di Roccalumera, promossa in Prima Categoria nel Girone C, grazie al pareggio 0-0 nella finale playoff contro il Terme Vigliatore), per via delle reti di Ferraro, Muzio e Marchiafava.

Il Serradifalco, invece, ha avuto la meglio in casa sul Tremestierese Calcio con la doppietta di Lo Bue e la rete di Di Benedetto; il Serradifalco è già stato promosso in Prima Categoria, grazie al secondo posto nel Girone B di Seconda Categoria dietro all’Aragona Calcio (anche la seconda in classifica ha ottenuto la promozione, vista la distanza rispetto al terzo posto). La Tremestierese Calcio ha disputato il Girone E di Seconda Categoria ed è stata sconfitta nella semifinale playoff dal Noto.

I match di ritorno di semifinale di Coppa Trinacria si giocheranno a campi invertiti Domenica 7 Maggio; Real Rocchenere e Tremestierese Calcio dovranno compiere un’impresa, per ribaltare il risultato dell’andata e approdare in finale.