Il Sindacato PolGiust, degli agenti di Polizia Penitenziaria, fa il punto sulla difficile situazione che vive il personale operante nelle carceri siciliane. In particolare, lo scorso 28 aprile non è certamente stato un giorno da ricordare in positivo per gli agenti di quattro strutture detentive siciliane. Indice puntato contro gli standard di sicurezza minimi.

Nelle prime ore del mattino a farne le spese sono stati due poliziotti di un Reparto del Madia di Barcellona Pozzo di Gotto durante un controllo di routine: un detenuto, che inizialmente si era sottratto al controllo visivo dell’agente, si è scagliato contro di loro con calci e pugni, dopo essersi rifugiato in bagno.

Brutale aggressione ha subito anche il poliziotto in servizio presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, dove un detenuto straniero ristretto presso il Reparto Isolamento, uscendo dalla cella per potersi recare a effettuare la telefonata, senza nessun apparente motivo, ha aggredito il poliziotto utilizzando una bacchetta di ferro, divelta dalla finestra, che aveva occultato sotto la tuta. Solo l’intervento di altre unità in piena sicurezza hanno consentito di riprendere il controllo della sezione e assicurare il facinoroso detenuto che si era anche impossessato delle chiavi dell’ingresso sezione senza consentire a nessuno di entrare. Il poliziotto è stato trasferito presso il locale Pronto Soccorso, dove è stato suturato con nove punti in testa.

Al carcere di Palermo Ucciardone due detenuti stranieri, sottoposti a sorveglianza a vista, hanno aggredito il poliziotto di sezione. I detenuti, che si trovavano fuori dalla stanza perché uno era andato a telefonare e uno era sceso in infermeria, al rientro dell’infermiera si scagliavano contro il capo posto perché dava esito negativo a una loro richiesta. Collocati i detenuti in sicurezza, uno dei due ha continuato a minacciare con una piastra di ferro e una forbicina i poliziotti, ma anche di autoledersi. Disarmato, lo stesso è stato accompagnato in infermeria per affidarlo alle cure del sanitario. I tre agenti sono stati trasferiti in ospedale e rientrati con una prognosi di dieci giorni ciascuno.

Anche i poliziotti della casa Circondariale di Caltagirone hanno avuto una giornata poco piacevole in contrada Noce. Al Reparto Accettazione, dove vi sono ristretti detenuti di difficile gestione, uno di questi, che non voleva rientrare dal cortile passeggio, dopo avere sputato, offeso e oltraggiato i poliziotti, ha posto in essere anche una resistenza attiva scagliandosi contro gli intervenuti. I poliziotti, dopo avere assicurato il detenuto all’interno della stanza detentiva, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari, riportando lesioni guaribili in 15 giorni.

“Tutte storie di aggressioni molto simili tra di loro – sostiene il Segretario Nazionale Consipe PolGiust Francesco Davide Scaduto – legate da un unico comune denominatore, l’incapacità di affermare a livello nazionale che sia i protocolli d’intervento che gli strumenti a disposizione sono oramai inadeguati e fallimentari. Sembrerebbe che oramai i detenuti sappiano che, per farsi trasferire in altri istituti, si debbano scagliare contro i colleghi e gli stessi poliziotti oramai sono intimoriti da una politica che non li tutela, passando dal lato dei cattivi pur essendo rappresentanti dello stesso Stato. Sicuramente altro fattore che contribuisce nella difficile gestione dei carceri siciliani è la forza organica.

Le piante organiche devono essere riviste perché non si può pensare di riprendere il controllo dei carceri, oramai consegnati ai delinquenti, senza un cospicuo numero di personale, che negli anni è stato tagliato perché ritenuto ingiustamente superfluo. Si chiede altresi al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di richiedere un congruo numero di unità da assegnare ai nostri reparti in prossimità dell’entrata nel Corpo dei ro agenti del 181 corso. Solidarietà ai colleghi coinvolti negli eventi critici, con la speranza che possano guarire al più presto e sentimento di vicinanza è rivolto a tutti coloro che continuano quotidianamente a svolgere tale difficile mandato istituzionale della gestione dei carceri e dei detenuti”.