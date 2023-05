Manca poco alla avvio della procedura per la gara d’appalto, per l’affidamento dei lavori relativi al primo stralcio della rigenerazione ed il completamento dello stadio comunale “Gepy Faranda” di Patti.

L’amministrazione comunale pattese, guidata dal sindaco Gianluca Bonsignore, ha infatti approvato il progetto relativo agli interventi che riguardano l’adeguamento e la messa in sicurezza della pista di atletica, dell’impianto di illuminazione, della riqualificazione dei locali degli spogliatoi e della realizzazione del nuovo manto del terreno di gioco, in erba sintetica.

Gli interventi previsti nel progetto, saranno suddivisi in lotti e serviranno per il rilancio della struttura di proprietà del comune.

Nel dettaglio, i primi interventi, saranno dedicati alla ristrutturazione dei locali degli spogliatoi e il terreno di gioco, sarà interessato dalla posa del manto sintetico. Lavori, che rientrano in mutuo acceso dalla precedente amministrazione comunale. Di seguito, gli altri due lotti, concernenti la sistemazione della pista di atletica e al rifacimento dell’impianto di illuminazione con fari a led.

Per la prima parte dell’intervento, è previsto un importo di circa 770mila euro e sarà messo a bando nelle prossime settimane. Il progetto prevede il rifacimento del tappetino da gioco con manto in erba sintetica e la riqualificazione dei locali adibiti a spogliatoio che saranno completamente rivisti nella suddivisione interna.

Inoltre, saranno installati dei nuovi infissi, sostituito l’impianto della rete idrica con relativi sanitari e adeguato l’impianto elettrico. I lavori prevedono anche interventi sulla facciata esterna dei locali spogliatoio.

“Abbiamo percorso il primo passo – ha affermato il sindaco Gianluca Bonsignore – per poter indire la gara d’appalto per i lavori del Gepy Faranda. Siamo partiti da un mutuo che era stato fatto dalla precedente amministrazione su un progetto che prevedeva la sistemazione dei locali adibiti a spogliatoio e della pista di atletica. Abbiamo ritenuto che fosse più utile, in questa fase, riqualificare il terreno di gioco con la predisposizione di un manto in erba sintetica che favorisca l’utilizzo dell’impianto in tutti i periodi dell’anno. Questo, anche perché, -prosegue Bonsignore- la città di Patti ha una importante storia legata al calcio ed abbiamo voluto percorrere una strada che possa consentire alle società sportive di allenarsi e disputare le gare dei vari campionati in condizioni adeguate. Trattandosi di un mutuo potremo utilizzare eventuali somme derivanti dal ribasso d’asta per intervenire sul rifacimento della pista d’atletica. Successivamente, -conclude il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore- l’obiettivo è quello di reperire ulteriori somme per l’efficientamento energetico e l’impianto di illuminazione per i quali servirà anche un nuovo progetto considerando che in quello attuale non è inserito”.

Tra i sogni nel cassetto dell’attuale amministrazione comunale, vi è quello di riuscire a rendere lo stadio Gepy Faranda accessibile, anche per altri eventi, in grado di ospitare i grandi concerti.

E visto che l’esecutivo pattese sta lavorando in questa direzione, chissà, magari a breve, se il sogno diventerà realtà.