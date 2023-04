A soli sei mesi il piccolo Ismaele è rimasto solo al mondo. Il bambino ha già un naufragio alle spalle a seguito del quale ha perso la sua mamma.

I suoi “zii” adesso sono i poliziotti della Questura di Agrigento che si sono dati da fare e continuano a farlo. Lo coccolano e hanno fatto scattare una gara di solidarietà per ottenere l’affido temporaneo. Intanto a coccolarlo ci sono i poliziotti in servizio al centro di primissima accoglienza. Il padre non è tra i superstiti del naufragio. Potrebbe essere rimasto in Tunisia.

Ismaele sta bene. Sta mettendo su i primi destini, ma quando non ha fastidi sorride. Un sorriso dolcissimo che apre il cuore di tutti. I poliziotti non lo mollano un istante, non smettono di giocare con lui. Il vice questore aggiunto Francesco Sammartino ha comprato latte, pannolini, giochini e una crema per le gengive.

Il barchino in ferro sul quale viaggiavano Ismaele e la sua mamma si è ribaltato durante i soccorsi. In 39 sono caduti in acqua. Tre di loro, tra cui la mamma del piccolo, sono annegati e risultano dispersi.