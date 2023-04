Protesta stamattina al Ponte Mela, lato Barcellona Pozzo di Gotto, in concomitanza dell’arrivo di una troupe Rai che ha documentato la chiusura dell’infrastruttura e i malumori di cittadini e amministratori.

Sempre fermo nella sua protesta, seduto sotto il sole su una seggiola, l’Assessore Salvatore Coppolino. Presenti anche i sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, Pinuccio Calabrò e Pippo Midili. Presenti, soprattutto, un gruppo di cittadini delle località balneari e qualche imprenditori.

Tra questi Marco Sofia, dell’attività Sofia Bakery, che non ha nascosto tutte le sue preoccupazioni a seguito della chiusura. Lamenta già disagi al primo giorno di chiusura e stima un calo delle affluenze nel suo locale in zona Cicerata del 30-40%. Una mazzata per i commercianti che hanno deciso di investire nelle zone balneari della Città del Longano.

Intanto i sindaci Calabrò e Mdiili chiederanno ai Consigli comunali una seduta straordinaria urgente e congiunta, esaminando intanto le soluzioni sul tavolo per operare i disagi cui stanno andando incontro le due comunità. La richiesta sarà avanzata al Presidente del Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto che dovrà procedere alla convocazione dei lavori a Palazzo Longano.

E, intanto, il Coordinamento Cittadino di Forza Italia Barcellona P.G. parla di “scenario tragi-comico” e aggiunge: “Oggi i responsabili della chiusura del Ponte Mela scendono in strada a protestare, sostanzialmente contro se stessi“.