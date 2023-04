L’iniziativa solidale organizzata dall’associazione Bauso Project insieme all’associazione Amare Villafranca a sostegno di Gabriele, ha portato alla raccolta di 1420,00 euro, somma completamente devoluta tramite bonifico bancario, alla signora Vincenza Aragona, mamma del ragazzo.

Lo rende noto l’associazione Bauso Project con un post pubblicato sui social:

“A distanza di qualche giorno e con il cuore in mano vogliamo ringraziare tutti coloro i quali hanno aderito alla raccolta benefica Una piantina per Gabriele che ci ha visti promotori insieme all’associazione Amare Villafranca. Ci avete dimostrato tutta la vostra sensibilità e solidarietà verso una situazione molto particolare e delicata. 𝟭𝟰𝟮𝟬,𝟬𝟬€ è la cifra che abbiamo raccolto: è probabilmente una goccia nell’oceano ma siamo sicuri che tutti insieme possiamo fare ancora molto per supportare Gabriele e la sua famiglia in questa battaglia. Ed è per questo che vi invitiamo, per chi non l’abbia ancora fatto, a donare al seguente 𝙄𝘽𝘼𝙉 𝙄𝙏𝟱𝟯𝙔𝟯𝟮𝟱𝟯𝟮𝟬𝟯𝟮𝟬𝟬𝟬𝟬𝟲𝟱𝟳𝟭𝟴𝟭𝟰𝟴𝟯𝟱 intestato a Vincenza Aragona. Grazie”

Gabriele Iarrera è un ragazzo di Rometta coinvolto in un terribile incidente a Venetico il 16 aprile 2022. Da quel giorno è in coma. La speranza di far risvegliare giovane è in un centro specializzato in Austria, a Innsbruck. Un viaggio importante che necessita di costosissime cure.