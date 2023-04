Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno effettuato un servizio

straordinario di controllo del territorio in orario notturno, finalizzato alla prevenzione dei reati, con particolare riferimento allo spaccio e all’assunzione di stupefacenti, oltre alle condotte sulla strada che mettono in serio pericolo automobilisti e pedoni.

All’esito dei controlli alla circolazione stradale, effettuati lungo le principali arterie della città del Longano, i militari dell’Arma hanno identificato 61 persone e controllato 35 veicoli, denunciando tre persone per guida sotto l’effetto di alcool, comportamento che spesso è causa di gravi incidenti, ed elevando 12 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 7.600 euro, riguardanti principalmente il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare alla guida e l’inosservanza dei segnali stradali.

Nell’ambito dell’azione antidroga, un 48enne è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente poiché, avendo assunto un atteggiamento sospetto e sottoposto a perquisizione, è stato

trovato in possesso di 5 grammi di hashish, mentre tre persone, dai 47 ai 37 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di droghe, poiché trovati in possesso di marijuana, detenuta per uso personale.