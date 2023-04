Verrà ripristinato a Spadafora il muro di contrada Mannella, nella frazione di San Martino. In questi giorni la Sindaca Tania Venuto ha effettuato un sopralluogo sul posto in occasione dell’inizio dei lavori di messa in sicurezza.

Il muro in questione era caduto durante l’alluvione del 2011. Negli ultimi anni, dopo varie ondate di maltempo, la situazione non era di certo migliorata. Adesso, grazie ad un finanziamento di 42.516,34 euro, erogati dalla Regione e in particolare dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica proprio per arginare le conseguenze di tali alluvioni, l’opera verrà ripristinata e quindi la zona messa in sicurezza.

La ditta che si occuperà dei lavori è “Andaloro Salvatore”.