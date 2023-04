La chiusura del Ponte Mela, avvenuta ieri mattina a seguito dell’ordinanza emessa dalla Città Metropolitana di Messina, ha scatenato un turbinio di polemiche.

Tutte prevedibili, del resto. Impossibile non notare subito la grande fila di auto creatasi sulla SS113, l’unica utilizzabile per collegare Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, l’unica utilizzabile dai mezzi di soccorso. L’alternativa rimane l’autostrada A20 con l’utenza che però deve farsi carico anche di un pedaggio. Questo, in sintesi, il quadro creatosi. Che, del resto, non era neanche poi così difficile prevedere.

Nella serata di ieri, il gruppo Consiliare di Forza Italia, punta l’indice contro l’assenza di “preventiva comunicazione alla cittadinanza” in merito alla chiusura di ieri mattina, ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per dibattere sulla questione, ritenuta “di vitale importanza per un territorio sul quale la chiusura del Ponte Mela avrà inevitabilmente, a nostro avviso, un impatto, devastante”.

“I consiglieri comunali del gruppo Forza Italia – si legge – ritengono di dovere intervenire in maniera forte, decisa e concreta sulla questione. Le polemiche, così come le continue giustificazioni accampate da un’amministrazione comunale che, appena qualche settimana fa, utilizzava toni trionfalistici sul cosiddetto bypass temporaneo, lasciano adesso il tempo che trovano”. Il gruppo consiliare di Forza Italia ha redatto un documento per avanzare richiesta, confidando nell’adesione di tutte le forze politiche, nell’unico ed esclusivo interesse della Città di Barcellona Pozzo di Gotto e dei cittadini barcellonesi.

Il Comitato dei Cittadini di Bastione, invece, ha scritto al Prefetto una nota firmata dal rappresentante Stefano Maio per chiedere di individuare una soluzione per garantire i servizi essenziali sanitari ed emergenziali in caso di calamità: “Da almeno dieci anni denunciamo lo stato di degrado e pericolosità del ponte sul Mela con Esposti e Denunce alla Procura della Repubblica”. Il Comitato punta l’indice contro le istituzioni preposte e aggiunge: “Giova ricordare che, già a seguito dell’esondazione del torrente Mela, del 22/11/2011, la Protezione Civile regionale aveva assegnato ottocentomila euro per la messa in sicurezza dell’impalcato alla Città Metropolitana di Messina. Somme mai utilizzate”.

Pertanto, con la presente le Chiediamo a S.E. un suo autorevole intervento al fine di poter individuare una soluzione congrua con le esigenze dei cittadini, per sbloccare la viabilità della litoranea e garantire sia i servizi essenziali di sanità che emergenziali nel caso di calamità.