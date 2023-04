I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera a Ponte Naso per domare l’incendio di un’auto all’interno del garage di una privata abitazione. È successo intorno all’1.30 circa.

Tantissima paura per una coppia che era appena rientrata a casa. L’autovettura, alimentata a diesel, ha preso fuoco nel garage, liberando anche un boato. Ha riportato danni ingentissimi, dal momento che la parte anteriore è stata divorata dal rogo.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per la coppia, comprensibilmente sotto shock per l’accaduto. Sul posto si è portata subito un’équipe 118 a bordo di ambulanza per garantire subito l’immediata assistenza e le cure del caso alla sfortunata coppia.