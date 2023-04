Al cardiopalmo, all’ultimo respiro, all’ultima sirena. L’Orsa Basket Barcellona vince gara 1 al PalaRussello, fortino della Fortitudo Messina e adesso sogna la Serie B.

La Barcellona dei canestri torna ad emozionarsi e ad emozionare grazie agli orsacchiotti, dopo anni spesi a programmare il futuro in maniera oculata e accorta. E così mercoledì 3 maggio il PalAlberti è pronto ad accogliere i ragazzi giallorossi per spingerli verso il traguardo tanto ambito.

A decidere l’incontro, quando il tabellone segnava 82-81 per i messinesi a 6 secondi dal termine, è stato un canestro realizzato da Duval che, ricevuta palla sull’arco, fa una finta, va in penetrazione e libera il gancio vincente a un secondo dall’ultima sirena. Tutto bello per i barcellonesi che adesso aspettano la spinta del loro pubblico, il quale è già pronto a rispondere presente.