Grazie all’intervento di mediazione del Presidente del Consiglio Comunale Cristian Gierotto si è trovata l’intesa tra il Parroco di Capo d’Orlando Padre Nello Triscari e l’associazione “The Orlandiners” per l’organizzazione degli eventi notturni nel “Belvedere” ai piedi del Monte della Madonna.

Gli eventi dovrebbero cominciare subito dopo la prima settimana del mese di giugno e, per cominciare, si farà subito sul serio con il coinvolgimento di una emittente radiofonica nazionale come “Radio 105”.

Secondo i componenti dell’associazione composta dagli imprenditori della movida orlandina, “Esiste finalmente la concreta possibilità di creare delle agevolazioni che possano coinvolgere anche altre attività commerciali del settore, come ristoranti, pasticcerie e negozi, grazie anche alla collaborazione dell’Osservatorio Turistico Comunale”.

L’idea di decentralizzare la movida paladina pare nascere dalla volontà di non contribuire a spiacevoli episodi che in passato sono stati denunciati in pieno centro.

“Stiamo cercando di offrire un servizio soprattutto per i più giovani, ma che non rechi disagi a tutti coloro che vorranno trascorrere delle ore serali tranquille anche nell’isola pedonale di Via Francesco Crispi” riferiscono i vertici di “The Orlandiners”.

Il presidente del sodalizio, Daniele Ventura, dichiara che “Capo d’Orlando ha sempre rappresentato un punto di riferimento dell’intero comprensorio nebroideo per quanto riguarda la movida e l’animazione per i più giovani e, da operatori del settore, siamo ben consapevoli, ed altrettanto felici, che altri centri del territorio in questi ultimi anni sono cresciuti diventando delle attrazioni importanti per i ragazzi, garantendo professionalità, competenza e buona organizzazione. Deve essere questo lo spirito che potrà accumunarci in questa estate ormai alle porte. Insieme per rilanciare un intero territorio che da sempre, da Patti a Santo Stefano di Camastra, ha regalato serate indimenticabili. La natura ci ha regalato paesaggi meravigliosi ed insieme possiamo trasformare questi luoghi ancora più attrattivi a livello regionale”.

Sembrano fare sul serio gli operatori del settore di Capo d’Orlando che, grazie alla collaborazione di associazioni di categoria e gruppi, hanno intenzione di organizzare anche animazione per bambini, concerti e serate dedicate ai più piccoli. Una serie di eventi che stanno cercando di istituzionalizzare affinché diventino degli appuntamenti fissi che si ripeteranno per tutto il periodo estivo.