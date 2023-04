Linea Verde fa tappa a Messina. Oggi alle 12,30 il programma condotto da Marcelo Masi e Daniela Ferolla è sbarcato in riva allo Stretto. Il viaggio è partito in sella a due biciclette molto particolari: con la pedalata assistita alimentata a idrogeno green.

Un idrogeno frutto della sperimentazione del CNR ITAE che viene realizzato senza emettere C02. Marcello ci porterà nel mare dello stretto per raccontare il suo fondale delle meraviglie con i colori vivaci delle sue acque ricche di flora e fauna dalla bellezza straordinaria. In questo scenario però reti fantasma e grandi rifiuti, opera della incuria dell’uomo, ne hanno contaminato la bellezza.

A sua tutela è nato un tavolo permanente voluto dal Prefetto che coinvolge enti pubblici e privati che insieme vogliono cercare di risolvere il problema. Daniela racconterà il Parco Urbano per le Arti nato sulle ceneri dell’ex stazione di Camaro dove riqualificazione urbana e sociale hanno seminato speranza e opportunità. Ma gli argomenti saranno tanti e spazieranno fino alla provincia di Messina: si parlerà della transizione energetica delle Isole Eolie con ’INGV e anche della casa dei gatti felici di Lipari.

Ma anche di ping-pong: attività sportiva che mette la città di Messina al primo posto della classifica italiana. E si visiteranno luoghi da lasciare senza fiato, come l’area marina protetta di Capo Milazzo dal quale la vista sulle Eolie è essa stessa una esperienza. Non mancheranno il giro del gusto e la ricetta di Federica De Denaro. Vi aspettiamo per portarvi con noi in un viaggio straordinario in una delle regioni più bella d’Italia: la Sicilia.